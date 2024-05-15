«طلعت مصطفى» تكشف عن أسعار مشروع «بنان» في الرياض بقيمة تبدأ من 260 ألف ريال

كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة عن أسعار الوحدات السكنية في مشروعها "بنان" الواقع شرق العاصمة السعودية الرياض، حيث تبدأ أسعار الشقق التي تراوح مساحاتها بين 53 مترا و176 مترا، من 260.4 ألف ريال إلى 1.025 مليون ريال.

وبحسب معلومات حصلت "الاقتصادية" عليها من الشركة فإن أسعار الفلل التي تراوح مساحاتها بين 216 مترا و412 مترا تبدأ من 1.107 مليون ريال إلى 2.710 مليون ريال، علما بأن الأسعار غير شاملة الضريبة ووديعة الصيانة.

وكانت المجموعة قد حققت حجوزات في مشروع "بنان" خلال ثلاثة أيام بقيمة تصل إلى 937 مليون ريال (250 مليون دولار).

وبحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، فقد تجاوزت مبيعات المشروعات العقارية الخاصة بالمجموعة متضمنة مشروع "بنان"، 61 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

يذكر أن المجموعة قد وضعت حجر أساس مشروع "بنان" شمال شرق الرياض، وبدأت الإطلاق الأولي للبيع فيه السبت الماضي، فيما يبدأ الإطلاق الرسمي لمبيعات المشروع اليوم الأربعاء 15 مايو.

