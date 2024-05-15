المستثمرون يترقبون 4 اكتتابات في "تاسي" خلال مايو ترفع حصيلة العام إلى 6.8 مليار ريال

يترقب المستثمرون 4 اكتتابات أولية في سوق الأسهم السعودية الرئيسة خلال شهر مايو الجاري، متوقع أن تجمع 5.16 مليار ريال، مع عودة زخم الطروحات الأولية مع ترقب خفض أسعار الفائدة والأداء الجيد للأسهم حديثة الإدراج، فيما لم تشهد السوق سوى طرحين فقط منذ مطلع العام.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، سترفع الطروحات المرتقبة متحصلات الاكتتابات في "تاسي" إلى 6.83 مليار ريال خلال أول 5 أشهر من 2024، ما يمثل زيادة 267 % عن الفترة نفسها من 2023، البالغة 1.86 مليار ريال.

حصيلة اكتتاب العام الجاري موزعة بين اكتتابين خلال الربع الأول و4 شركات مزمع طرحها في مايو، فيما حصيلة الفترة ذاتها من 2023 جاءت عبر 3 طروحات، ما يعكس زيادة عدد الشركات المطروحة خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بـ100%.

طروحات مايو

من المنتظر طرح شركات فقيه الطبية، وسماسكو الناشطة بقطاع القوى البشرية، ورسن لتقنية المعلومات، ومياهنا المتخصصة بقطاع المياه.

يستهدف اكتتاب شركة فقيه جمع 2.86 مليار ريال ليكون أكبر الطروحات منذ مطلع 2024، ذلك مع طرح الشركة 49.8 مليون سهم بسعر 57.5 ريال، فيما الشركة مقيمة بـ13.3 مليار ريال حسب سعر الطرح.

وتسعى سماسكو إلى جمع 900 مليون ريال وفق الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 7.5 ريال لـ120 مليون سهم مزمع طرحها، بينما قيمة الشركة ستصل إلى 3 مليارات ريال.

ومن المتوقع أن تجمع رسن لتقنية المعلومات 841 مليون ريال، حيث بلغ الحد الأعلى للنطاق السعري، الذي غالبا ما يتم تحديد سعر الطرح به 37 ريالا، وستطرح الشركة 22.74 مليون سهم، ومتوقع بلوغ قيمتها 2.61 مليار ريال.

رابع الشركات مياهنا التي يستهدف اكتتابها جمع 555 مليون، نتيجة طرح 48.28 مليون سهم بسعر 11.5 ريال (الحد الأعلى للنطاق السعري)، فيما ستبلغ قيمة الشركة 1.85 مليار ريال.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت إستراتيجيتها لـ3 أعوام، مستهدفة إدراج 68 شركة وصندوقا في السوقين "الرئيسة" و"نمو" خلال الفترة من 2021 حتى 2023، منها إدراج 20 شركة خلال 2021، و24 شركة في 2022 و24 شركة أخرى في 2023.

وكانت حصيلة الاكتتابات في "تاسي" قد تراجعت 68 % العام الماضي، إلى 11.9 مليار ريال عبر 8 طروحات، مقابل 37 مليار ريال في 2023 عبر 17 طرحا أوليا.

وحدة التحليل المالي