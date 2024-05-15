وزير الصناعة والثروة المعدنية: اعتماد تقنيات الثورة الصناعية في السعودية

أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال مشاركته في مؤتمر "GREAT Futures"، أن اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يعد ركيزة أساسية لتحقيق التحول الصناعي في السعودية، وذلك لأهميتها في زيادة الإنتاج، وإطلاق العنان للابتكار، وتمكين نماذج أعمال جديدة تماما، مضيفا أن هذه التقنيات أصبحت أكثر سهولة وبأسعار معقولة؛ وسيزداد اعتمادها على نطاق واسع؛ مما يغذي النمو الاقتصادي بشكل مباشر.

وأوضح الخريف خلال مشاركته مع كيمي بادينوك وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية في طاولة مستديرة بعنوان: "تسريع التقدم الصناعي"، ضمن أعمال مؤتمر مبادرة "GREAT Futures"، الذي تستضيفه السعودية في إطار مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، أن التحول من الاعتماد الكبير على العمالة ذات المهارات المتدنية إلى تبني تقنيات التصنيع الحديثة؛ يستلزم تنمية القوى العاملة، وتزويدهم بمجموعة مهارات جديدة وأكثر تطورا، وذلك لمواكبة التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والجيل الخامس، وإنترنت الأشياء.

وأكد وزير الصناعة، أن الاستثمار في تنمية القدرات البشرية يعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في السعودية، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية دربت أكثر من 50 ألف موظف في مجالات حيوية، بالتعاون مع القطاع الخاص، معتبرا أن المبادرات الجديدة مثل الأكاديمية الوطنية للصناعة، والأكاديمية الوطنية للسيارات، والمركبات، وأكاديمية بورشه؛ ستساهم بشكل كبير في رفد القطاع الصناعي بكوادر وطنية مؤهلة وذات كفاءة عالية.