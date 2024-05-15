مانشستر سيتي يقترب من حسم أغلى دوريات العالم

أحكم فريق مانشستر سيتي لكرة القدم قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي قبل مرحلة واحدة ومفصلية لنهاية الموسم، واقترب من حسم لقب أغلى دوريات العالم، إثر فوزه على توتنهام 2 / 0 في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 34.

وبحسب بيانات "ترانسفير ماركت"، يتصدر الدوري الإنجليزي قائمة أغلى الدوريات في العالم من حيث القيمة السوقية، بقيمة سوقية بلغت 11.1 مليار يورو، تلاه الإسباني بـ 5 مليارات دولار، ثم الإيطالي بـ 4.8 مليارات، الألماني بـ 4.5 مليارات، والفرنسي بـ 3.7 مليارات.

وانتزع سيتي الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال، وبات مصير اللقب بين أيدي فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا نهاية هذا الاسبوع.

وأنهى رجال المدرب الاسترالي أنج بوستيكوغلو الشوط الاول بتفوق ملحوظ في الاستحواذ، وهو أمر ليس بمعهود في معظم مباريات السيتي.

وتنفس سيتي الصعداء بتسجيله هدفا مبكرا في الشوط الثاني إثر لعبة مشتركة، فأوصل البرتغالي برناردو سيلفا كرة داخل المنطقة إلى دي بروين قبل أن يعكسها الأخير متقنة إلى النرويجي إرلينغ هالاند الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (51).

وحاول توتنهام الرد سريعا وسط وتيرة عالية للمباراة، لكن كرة المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو مرت فوق المرمى قبل أن يصطدم بقوة بالحارس البرازيلي (62).

ورغم تلقيه العلاج وإكماله اللقاء لبعض الوقت، عاد إيدرسون ليستبدل بعد 5 دقائق بالحارس البديل الألماني ستيفان أورتيغا.

ونال البديل جيريمي دوكو ركلة جزاء إثر تعرضه للعرقلة داخل المنطقة من بيدرو بورو، فانبرى هالاند إلى الركلة بنجاح حاسما فوز سيتي بأغلى انتصاراته هذا الموسم في رحلة الدفاع عن لقبه (91).