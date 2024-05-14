78 يوما أمام أندية "روشن" لتسجيل اللاعبين الجدد

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، مواعيد فترات تسجيل اللاعبين واللاعبات الجدد لـ 10 مسابقات سعودية في الموسم المقبل 2024 ـ 2025.

وأشارت إلى أن فترة التسجيل الأولى في دوري روشن السعودي تبدأ 18 يوليو المقبل وتنتهي 2 سبتمبر المقبل، فيما ستبدأ فترة التسجيل الثانية 1 يناير على أن تنتهي 31 يناير، أي أنها ستكون لمدة 78 يوما في الفترتين الصيفية والشتوية.

وتنطلق فترة التسجيل في دوري يلو، الأولى 18 يوليو المقبل على أن تنتهي 12 سبتمبر، فيما تبدأ الفترة الثانية 1 يناير وتنتهي 31 يناير، في حين سيكون التسجيل في دوري الدرجة الثانية متاحا في الفترة الأولى 18 يوليو حتى 24 سبتمبر، والفترة الثانية 1 يناير وينتهي 31 يناير.

ولفتت إلى أن الدوري الممتاز للسيدات ودوري الدرجة الأولى للسيدات سيبدأ التسجيل فى الفترة الأولى 1 أغسطس المقبل على أن ينتهي 15 سبتمبر، فيما ستبدأ في الثانية 1 يناير وينتهي 31 يناير، فيما سيكون التسجيل في الفترة الأولى في دوري الدرجة الثانية للسيدات 1 أكتوبر وينتهي 31 أكتوبر، على أن يكون التسجيل في الفترة الثانية 1 يناير وينتهي 31 يناير.

وبينت بأن التسجيل في دوري الدرجة الثالثة سيبدأ في الفترة الأولى 18 يوليو وينتهي 6 أكتوبر، والفترة الثانية 1 يناير وينتهي 31 يناير، وفي بطولة المملكة لأندية الدرجة الرابعة ستبدأ الفترة الأولى 18 يوليو حتى 24 أكتوبر، والفترة الثانية 1 يناير وتنتهي يوم 6 فبراير.

وأوضحت بأن فترة التسجيل في الفئات السنية ستبدأ الفترة الأولى 18 يوليو وتنتهي 28 نوفمبر، والفترة الثانية 1 يناير وتنتهي 16 مارس، فيما سيبدأ التسجيل في بطولة الاتحاد السعودي للناشئات في الفترة الأولى 1 أكتوبر وينتهي 31 أكتوبر، فيما سيبدأ في الفترة الثانية 1 يناير وينتهي 31 يناير.