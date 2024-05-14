صندوق التنمية العقارية لـ "الاقتصادية": مولنا 755 ألف مستفيد في السعودية خلال 7 أعوام

قال لـ "الاقتصادية" حمود العصيمي متحدث صندوق التنمية العقاري إلى أن الصندوق دعم 755 ألف مستفيد منذ التحول خلال الفترة من يونيو 2017 إلى نهاية 2023 , وأضاف على هامش المعرض السعودي للتطوير العقاري والتملك "سيريدو 2024" الذي أنطلق في جدة اليوم الثلاثاء: "نعتزم في منظومة الإسكان طرح المزيد من البرامج والتسهيلات للمواطنين لتملك العقار، حيث بلغت نسبة تملك المواطنين حاليا 64% من المستهدف في 2030 الذي يبلغ 70%". وأردف العصيمي إلى أن المستشار العقاري الذي يوفره الصندوق يقدم حلولا وخيارات مميزة تتناسب مع ظروف وإمكانيات المواطنين، وذلك بتقديم 5 توصيات تمويلية متنوعه.

من جانبه أشار بندر الخضيري رئيس مجلس إداره آفاق للاستثمار إلى إن الشركة ستطلق قريبا صندوقا استثماريا بالشراكة مع شركة أوروبية بقيمة 1.5 مليار ريال، لبناء أبراج سكنية وتجارية في مدينة جدة، يأتي ذلك ضمن مجموعه من الصناديق الاستثمارية التي ستطلقها الشركة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بقيمة ٧ مليار ريال، وأضاف على هامش افتتاح المعرض إلى أن صندوق بلوم إنفست الذي أطلقته الشركة بقيمة 560 مليون ريال سعودي نجح في بناء 1028 وحدة سكنية، وأكد أن مجموع الوحدات السكنية التي اطلقتها الشركة 4000 الأف وحدة سكنية.

من جهة آخرى علمت الاقتصادية توجه شركة "مايا" غدا الأربعاء، لتوقيع 50 عقد بيع بقيمة تتجاوز 50 مليون ريال، لمشروع أريج في ضاحية سدايم.

ويهدف المعرض إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاع التطوير العقاري، وتبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات والتجارب بين العاملين في القطاع، إضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والدولية؛ حيث يعتبر المعرض منصة تجمع كبار المطورين العقاريين وفرصة للشركات لعرض منتجاتهم العقارية أمام المختصين والمهتمين بالقطاع وعقد مزيد من الشراكات.

ويناقش المعرض الذي يختتم أعماله الجمعة المقبل عبر جلساته المتنوعة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع، أبرزها؛ تطورات القطاع العقاري وتحليل الاتجاهات الحديثة بالسوق، وعالم البيانات الجيومكانية وأثرها في بناء آفاق جديدة في العقار، وأساليب وطرق احتراف المزادات العقارية، إلى جانب ريادة الأعمال والابتكار في السوق العقاري والصناديق العقارية وفنون التفاوض للوسطاء العقاريين، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتحدثين والمختصين في القطاع.