الخطيب: المبادرات الطموحة ستجذب للسعودية 3 تريليونات دولار استثمارات

قال أحمد الخطيب وزير السياحة في فعاليات مؤتمر مبادرة (GREAT Futures)، إن السعودية ملتزمة بتوفير تجارب سياحة استثنائية للسياح القادمين إليها من خلال إنشاء مشروعات وجهات سياحية كبرى جديدة بقيمة 800 مليار دولار، لجعل السعودية الخيار الأول للمسافرين عالميا، متوقعا أن تجذب المبادرات الطموحة التي أطلقتها السعودية استثمارات بقيمة 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ومبينا أن دمج قطاعات السياحة والرياضة والثقافة يعد حجر الزاوية في رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى إن استضافة السعودية لأكثر من 90 فعالية رياضية عالمية كبرى مثل الفورمولا 1 وكأس التنس والمصارعة الترفيهية العالمية والملاكمة قد وضعتها على الخريطة كونها مركزا للرياضة العالمية، مبينا أن قيمة قطاع الرياضة تبلغ 5.76 مليار دولار، وأن السعودية تهدف إلى وصول الاستثمارات في القطاع إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2030.

واستعرض النجاحات التي حققها قطاع السياحة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن السعودية حققت إنجازاً استثنائياً في القطاع السياحي يتمثل في استقبال 100 مليون سائح عام 2023 قبل الموعد المحدد بسبع سنوات.

وأكد أن السعودية تستثمر في قطاع السياحة انطلاقاً من ثقتها في إمكاناتها، مبينا أن وزارة السياحة تعمل على توفير مليون فرصة عمل في القطاع وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، وقال "وزارة السياحة تعمل على تمكين وتأهيل رأس المال البشري من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي وعدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع السياحي يبلغ أكثر من 240 ألفا، وتم تدريب أكثر من 2600 طالب سعودي في المملكة المتحدة".

وأضاف: "السعودية استقبلت خلال هذا العام أكثر من 165.6 ألف سائح بريطاني، وتم إصدار أكثر من 560.4 ألف تأشيرة إلكترونية للسياح البريطانيين منذ عام 2019.

وأوضح أن السعودية والمملكة المتحدة ترتبطان بشراكة تاريخية عميقة، مبينا أن المؤتمر يعد فرصة لتعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات المتبادلة في 13 قطاعا حيويا وواعدا، ويمثل منصة هائلة للشركات البريطانية للمشاركة في مسيرة التحول والتطور، وقال "السعودية بفضل رؤية 2030 تشهد تحولاً يطلق العنان للإمكانات الهائلة التي تمتلكها في عدد من المجالات أبرزها قطاع السياحة"، مبينا أن قطاعات الثقافة السعودية تؤدي دوراً جوهريا في التطور.