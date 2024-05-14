وزيرة بريطانية: نجومنا الرياضيون سيلعبون قريبا في السعودية

نوهت لوسي فريزر وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، بما تمتلكه السعودية من طموحات كبيرة في عدة مجالات، ومنها الثقافية والإبداعية التي تندرج ضمن مستهدفات رؤية 2030، مشيرة إلى حرص بريطانيا المستمر على المشاركة الفعالة في الحراك والأنشطة المختلفة داخل السعودية.

وتحدثت خلال مشاركتها اليوم، في فعاليات مؤتمر "Great Futures" المقام في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، عن الحراك الملحوظ في المجالات الرياضية، من تطور في الرياضة السعودية، مبينة أن عديدا من نجوم الرياضة البريطانية سيلعبون قريبا في السعودية.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تطمح لتنمية اقتصادها، وتحسين جودة حياة مواطنيها من خلال انتهاز فرص التعاون الهائلة بين البلدين، وتوسيع الصناعات الإبداعية، مبينة أن السعودية أصبحت اليوم في مقدمة الدول التي تُشكل ثقافة المنطقة، من خلال القوة الهائلة التي تتمتع بها في مجالات الثقافة، والرياضة، والسياحة.