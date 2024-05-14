«فولكسفاجن» تستمر راعيا للاتحاد الألماني بـ 88 مليون يورو

ستظل شركة فولكسفاجن لصناعة السيارات الراعي الرئيس للاتحاد الألماني لكرة القدم وفقا وكالة الأنباء الألمانية، حيث سيتم كشف النقاب عن التفاصيل غدا الأربعاء في برلين، فيما يعلن يوليان ناجلسمان.

وأوضحت بوابة سبورتبوزر الإخبارية أن العقد الجديد يمتد لأكثر من 4 أعوام وسيدر ما يصل إلى 22 مليون يورو (23.7 مليون دولار) سنويا (نحو88 مليون يورو لـ 4 أعوام) لاتحاد الكرة الألماني، علما بأن شركة فولكسفاجن حلت بدلا من مرسيدس كراع رئيسي للاتحاد عام .2019 تأتي هذه الأخبار بعد أسابيع قليلة من إعلان اتحاد الكرة الألماني أن شركة "نايكي" للأدوات والمستلزمات الرياضية الأمريكية، ستحل بدلا من شركة "أديداس" الألمانية كراع لملابس المنتخبات الوطنية اعتبارا من عام .2027 وتسبب ذلك في جعل اتحاد الكرة الألماني، الذي يعاني ضائقة مالية، في مرمى الانتقادات، لكنه أشار إلى أن عرض الشركة الأمريكية كان أكثر ربحية.

وفي الأسابيع والأشهر الأخيرة، دخل الاتحاد الألماني لكرة القدم أيضا في شراكات مع منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" ومزود الخدمات المالية "كلارنا".

وكانت الأخبار الاقتصادية الجيدة مصحوبة بتجديد عقد ناجلسمان، الذي بقي مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا للرجال ويتأهب لإعلان قائمة فريقه المشاركة بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بعد غد، فيما ظل رودي فولر في منصب مدير منتخب الماكينات حتى عام 2026، قبل انطلاق النسخة المقبلة لأمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو .2024 ومن المنتظر أن يغيب بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن فعاليات برلين بسبب ارتباطه بحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة "فيفا" في تايلاند.

وتتقدم ألمانيا بملف مشترك مع هولندا وبلجيكا لتنظيم كأس العالم للسيدات 2027، لكن البرازيل هي الأوفر حظا في تصويت فيفا المقرر إجراؤه يوم الجمعة المقبل.