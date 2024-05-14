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  • رئيس رابطة «الإسباني»: مبابي سينضم لريال مدريد صيفا

رئيس رابطة «الإسباني»: مبابي سينضم لريال مدريد صيفا

رئيس رابطة «الإسباني»: مبابي سينضم لريال مدريد صيفا
كيليان مبابي بعد حصوله على جائزة أفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي. «وكالة الصحافة الفرنسية»
بوينوس آيرس: الفرنسية
  • الثلاثاء 14 مايو 2024 6:45 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 14 مايو 2024 6:45 مساء

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لصحيفة أرجنتينية، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سينضم هذا الصيف إلى نادي ريال مدريد لخمسة مواسم. وأعلن قائد منتخب فرنسا ونجم باريس سان جرمان الجمعة الماضي رسميا رحيله عن نادي العاصمة والدوري الفرنسي، بعد انتهاء الموسم الحالي، دون الكشف عن وجهته.
وقال تيباس في مقابلة نشرتها يومية "أولي" الأرجنتينية "حسنا يا صديقي، سيأتي العام المقبل إلى مدريد، الموسم المقبل، نعم، نعم".
وأوضح تيباس أن الفريق الملكي والمهاجم الفتاك البالغ 25 عاما توصلا لاتفاق ينضم فيه هداف مونديال 2022 لخمس سنوات.
وأضاف أن مبابي "أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن حسنا، هناك البرازيلي فينيسيوس والإنجليزي بيلينيغهام، سيكون لمدريد تشكيلة قوية".
وبعد ضمانه استعادة لقب الدوري المحلي من غريمه برشلونة للمرة الـ36 في تاريخه، يخوض ريال نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل ضد بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي في لندن، باحثا عن تعزيز رقمه القياسي الحالي (14 لقبا).

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