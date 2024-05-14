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  • مجلس الوزراء يسمح لـ "عقارات الدولة" بتخصيص عقارات للقطاع غير الربحي

مجلس الوزراء يسمح لـ "عقارات الدولة" بتخصيص عقارات للقطاع غير الربحي

مجلس الوزراء يسمح لـ "عقارات الدولة" بتخصيص عقارات للقطاع غير الربحي
جدة : واس
  • الثلاثاء 14 مايو 2024 3:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 14 مايو 2024 3:47 مساء

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على السماح للهيئة العامة لعقارات الدولة بتخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

وفوض المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم في جدة، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في فيتنام للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في السعودية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في  البحرين، إضافة إلى إقرار اتفاقية بين السعودية وسلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي.

فيما قرر المجلس تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وسورينام في مجال خدمات النقل الجوي، إضافة إلى تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية وهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في مجال منع الفساد ومكافحته.

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