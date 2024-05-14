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من نحن
فريق الاقتصادية
أرشيف الإقتصادية
الرأي
ملتيميديا
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إنفوجرافيك
ارتفاع أرباح معادن 134 % في الربع الأول 2024
ارتفاع أرباح معادن 134 % في الربع الأول 2024
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الثلاثاء 14 مايو 2024 3:00 مساء
حدثت فى الثلاثاء 14 مايو 2024 3:15 مساء
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