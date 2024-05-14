أمريكا ترفع الرسوم الجمركية على منتجات صينية بـ 18 مليار دولار وبكين تتعهد بحماية حقوقها

سترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض، مستهدفة قطاعات إستراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.

وأوضح البيت الأبيض أنه من المقرر أن تزيد نسبة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية أربع مرات لتصل إلى 100 % هذا العام، فيما سترفع نسبة الرسوم على أشباه الموصلات من 25 % إلى 50 % بحلول العام 2025.

من جانبها، تعهدت الصين اليوم اتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

وردا على سؤال حول الإعلان، قال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين: إن "الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

وجاء القرار الأمريكي في هذا الشأن بعد الانتهاء من مراجعة للرسوم المفروضة في إطار حرب تجارية بين واشنطن وبكين.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب رسوما على سلع من الصين بلغت قيمتها 300 مليار دولار.

ومذاك، بدأ المسؤولون الأمريكيون مراجعة للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والمنتجات الصينية، مع الطلب من الممثل التجاري الأمريكي النظر في تأثير هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018، بعد 4 سنوات.