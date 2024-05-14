خسائر "إعمار" تتفاقم بنحو 106 % جراء ارتفاع المصاريف التشغيلية

واصلت إعمار المدينة الاقتصادية، تسجيل الخسائر الفصلية بعد أن ارتفع صافي الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 105.8 % جراء انخفاض الإيرادات وارتفاع المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل.

وبحسب بيان للشركة عبر "تداول"، فقد بلغت خسائرها للربع الأول 352 مليون ريال متأثرة بانخفاض الإيرادات التشغيلية بسبب تراجع إيرادات التأجير وذلك نتيجة إنهاء بعض عقود التأجير، إضافة إلى عدم إبرام أي عقود جديدة في القطاعين التجاري والصناعي.

وأضافت الشركة أن السبب يعود أيضا لارتفاع المصاريف التشغيلية بـ 24 مليون ريال بسبب ارتفاع الأتعاب المهنية نتيجة مبادرات تحسين الأداء وزيادة المصاريف التسويقية المرتبطة بمبادرات تفعيل الأداء في المدينة والتي يتوقع أن تنعكس إيجابيا خلال الفترات المستقبلية.

كما أن ارتفاع تكاليف التمويل بـ 39 مليون ريال بسبب ارتفاع حجم القروض، أسهم في زيادة صافي الخسائر، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة الفعلية نتيجة زيادة سعر السايبور.

وبينت "إعمار"، ارتفاع مصروفات الزكاة بـ 62 مليون ريال أحد أسباب تسجيل الخسارة الربعية، جاء ذلك نتيجة تحديث مخصص الزكاة وفق آخر تقييم للالتزامات، وتجدر الإشارة إلى أن هذا حدث لمرة واحدة يتعلق بتقييمات الزكاة القديمة ولا يتوقع أن يؤثر في النتائج المالية في الفترات المستقبلية.