تحديد السعر النهائي لطرح "فقيه" عند 57.5 ريال للسهم

أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، تحديد السعر النهائي لطرحها في السوق السعودية الرئيسة "تاسي" بـ 57.5 ريال للسهم، بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح.

وقالت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في بيان على "تداول" أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 119 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، مبينة أن مرحلة اكتتاب الأفراد ستنطلق الثلاثاء 21 مايو الجاري وتستمر ليومين وذلك حتى الساعة (11:59) مساء الأربعاء 22 مايو، حيث سيتم تخصيص 4.98 مليون سهم عادي تمثل 10 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى.