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صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل مثل تسونامي

صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل مثل تسونامي
توقعت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 60 % من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة. المصدر: رويترز
رويترز : زيورخ
  • الثلاثاء 14 مايو 2024 5:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 14 مايو 2024 10:22 صباحا

قالت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل العالمية "مثل تسونامي".
وأضافت خلال مؤتمر في زيورخ أمس الاثنين إنه من المرجح أن يؤثر الذكاء الاصطناعي في 60 % من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و40 % من فرص العمل حول العالم خلال العامين المقبلين.

وأردفت في المؤتمر الذي نظمه المعهد السويسري للدراسات الدولية المرتبط بجامعة زيوريخ "لدينا القليل من الوقت لإعداد الناس والشركات لذلك".

وقالت "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة هائلة في الإنتاجية إذا تمكنا من إدارته بشكل جيد، لكنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى مزيد من المعلومات المضللة، وبطبيعة الحال، مزيد من عدم المساواة في مجتمعنا".

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وقالت جورجييفا إن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر عرضة للصدمات في السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى جائحة كورونا في 2020، وكذلك الحرب في أوكرانيا.
وعلى الرغم من أنها توقعت مزيدا من الصدمات، خاصة بسبب أزمة المناخ، فإنها ترى أن الاقتصاد لا يزال صامدا بشكل ملحوظ، مضيفة "لسنا في ركود عالمي".

وبينت أنه في العام الماضي كانت هناك مخاوف من انزلاق معظم الاقتصادات إلى الركود، وهذا لم يحدث. التضخم الذي ضربنا بقوة شديدة آخذ في الانخفاض، في كل مكان تقريبا، وتعرضت جورجييفا خلال توجهها للمؤتمر لمضايقات من قبل متظاهرين مطالبين باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ ومعالجة ديون العالم النامي.

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