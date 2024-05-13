شركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن" تنضم لمجموعة القدية للاستثمار

أعلنت شركة القدية للاستثمار دخول شركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن" لتصبح ضمن مجموعة شركاتها، وذلك بما يعزز منظومة العمل، ويحقق التكامل بين أنشطتهما في القطاع.

وتدعم "سفن" من خلال انضمامها إلى شركة القدية للاستثمار، أهداف المجموعة في تطوير مفهوم اللعب وتعزيز المواهب والقدرات المحلية، إضافة لرفع مستوى جودة الحياة في مختلف أنحاء المملكة.

وتهدف "سفن" لإعادة تعريف مفهوم الترفيه على مستوى المملكة؛ وتعزيز تجارب الترفيه للزوار من خلال تطوير وتشغيل 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة حول المملكة باستثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار ريال.

وتسعى شركة "سفن" إلى تقديم خيارات متنوعة من خلال مناطقها الترفيهية وشراكاتها العالمية مع كبار صناع الترفيه حول العالم، مثل Transformers و PlayDoh من Hasbro و Discovery Adventures من WarnerBrothers و HotWheels من Mattel و ClipNClimb و FlowHouse.

ويتوقع أن تعلن شركة أعلنت "سفن" عن أكثر من 9 مشاريع إضافية سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.