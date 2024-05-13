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  • القادسية المملوك لـ "أرامكو" بطلا لدوري "يلو"

القادسية المملوك لـ "أرامكو" بطلا لدوري "يلو"

القادسية المملوك لـ "أرامكو" بطلا لدوري "يلو"
دياني قاد القادسية للفوز على النجمة. (مركز القادسية الإعلامي)
نايف العتيبي من الرياض
  • الاثنين 13 مايو 2024 10:15 مساء
  • حدثت فى الاثنين 13 مايو 2024 10:24 مساء

حسم فريق القادسية لكرة القدم لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الجولة الـ 32، بعد فوزه على ضيفه النجمة 4 / 2، رافعا رصيده إلى 67 نقطة.
أحرز السنغالي مباي دياني، مهاجم القادسية، ثلاثة أهداف «هاتريك»، رافعا رصيده إلى 24 هدفا، ومتربعا على صدارة الهدافين، فيما سجل أيمن الخليف الهدف الرابع، وللنجمة سجل آلان ليما، وهيرناني سانتوس.
وكان القادسية قد ضمن الصعود إلى دوري روشن السعودي في الجولة الماضية للمرة الرابعة «2010، 2016، 2020، و2024».
وانتقلت ملكية القادسية إلى شركة «أرامكو» بعد إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في يونيو الماضي، واستقطبت إدارة النادي عددًا من اللاعبين في مقدمتهم الإسباني ألفارو جونزاليس من النصر، والبيروفي أندريه كاريلو، والأرجنتيني فييتو من الهلال، نواف العابد، إبراهيم محنشي، وتركي العمار.
في المقابل، تأكد هبوط هجر (25 نقطة) دوري أندية الدرجة الثانية برفقة الترجي (20 نقطة) بعد الخسارة من الفيصلي (50 نقطة) 1 / 2.

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