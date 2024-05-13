"سعودي غيغا بروجيكتس 2024" يستعرض فرص الاستثمار في السعودية



انطلقت اليوم فعاليات سعودي غيغا بروجيكتس 2024، الذي يجمع الجهات الحكومية مع المطورين والمقاولين والاستشاريين والموردين وقادة الصناعة لاستكشاف المشاريع التحويلية التي تهدف لدعم الاقتصاد، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتنظمه "ميد" و"إنسو إيفنت سولوشن" في فندق وشقق هيلتون الرياض، يومي الاثنين والثلاثاء.

وتضمن برنامج اليوم الأول عددا من الكلمات الرئيسية وحلقات النقاش التي قدمها أكثر من 30 متحدثا، سلطوا فيها الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات وفرص الاستثمار ضمن شبكة غيغا بروجيكتس في المملكة، وجمع الحدث أكثر من 450 من صناع القرار من أكثر من 150 شركة عاملة في قطاع الإنشاءات، للتعرف عن قرب إلى مجموعة متنوعة من المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها في المملكة. وتغطي المشاريع التي تبلغ قيمتها الإجمالية 880 مليار دولار أمريكي حسب آخر إحصاء لبيانات "ميد"، قطاع المشاريع السياحية والسكنية والتجارية والصناعية، وهو ما يعكس التزام المملكة بالتنوع الاقتصادي.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية التي أقيمت إلى جانب المعرض كل من الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار"، ومحمد سعد، رئيس شركة تطوير الدرعية، وجايلز بندلتون، المدير التنفيذي لمدينة "ذا لاين"، وأسامة قباني، الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة روشن، وتناول المهندس سلمان الجبيس، المدير التنفيذي لإدارة الإنشاءات في شركة تطوير المرّبع الجديد، مراحل تطور المشروع، وزيادة تكاليف العمالة، وإدارة سلسلة التوريد، فضلا عن تأكيده على أهمية الاستدامة في كافة المراحل الإنشائية، وأضاف محمد سعد، رئيس شركة تطوير الدرعية: "تأتي كثير من الشركات من الاستشاريين والمقاولين إلى السعودية بشكل يومي تقريباً، على امتداد سلاسل التوريدـ على أمل أن يوفر السوق ما نحتاج إليه ويسد الفجوة قدر الإمكان".

فيما أشار جايلز بندلتون، المدير التنفيذي لمدينة "ذا لاين" إلى أن: "المقاولين الجيدين مشغولون دوماً، وهو ما يمثل تحديا -ولكنه تحدٍ جيد، لأن هذا ما يساهم في توليد المزيد من الفرص في المملكة وتطوير قاعدتها الصناعية. في الوقت الذي تتوفر فيه الكثير من الأراضي، والطاقة الرخيصة، ورأس المال البشري الجيد، وهذا ما يمثل المزيج المثالي لسلسلة التوريد، ويساهم في المزيد من التصنيع في المملكة".

كما استمع الحضور إلى الرؤى المتعمقة حول المشاريع السعودية الكبرى، من أمانة منطقة الرياض، وتروجينا، وشركة المربع الجديد، وشركة تطوير الدرعية، وحديقة الملك سلمان، وسبورتس بوليفارد، وشركة البحر الأحمر العالمية، وغيرها. كما تناولت الجلسات الفرص والتحديات التي يواجهها المطورون والمقاولون في التنفيذ الناجح لبرامج المشروع، ونجح سعودي غيغا بروجيكتس 2024 بأن يكون منصة للتواصل والتعاون لإقامة شراكات واستكشاف الإمكانات الهائلة لسوق المشاريع في المملكة العربية السعودية.

وقال إد جيمس، رئيس قسم المحتوى والأبحاث في "ميد" الشرق الأوسط: "يسعدنا استضافة معرض سعودي غيغا بروجيكتس 2024، والذي يعد بمثابة منصة لعرض الرؤية الطموحة للمملكة، والتقدم الملحوظ الذي يتم إحرازه في قطاع المشاريع الكبرى، وهو ما يمثل معايير جديدة رائدة عالمياً في تسليم المشاريع على نطاق واسع، ويعد الحدث شهادة على التزام المملكة العربية السعودية بقيادة الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

