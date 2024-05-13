الاتحاد الآسيوي يكشف علاماته التجارية ويعتمد بياناته المالية

يسدل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس المقبل الستار عن العلامات التجارية والهوية الجديدة لمسابقات الأندية في الاتحاد، المكونة من ثلاثة مستويات للرجال إلى جانب دوري أبطال آسيا للسيدات، على هامش الجمعية العمومية الـ 34 المقررة في بانكوك.

وستقوم الجمعية العمومية بالتصويت على اعتماد البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2023، الذي شهد قيام الاتحاد بتنظيم مجموعة متكاملة من المسابقات ذات المستوى العالمي إضافة إلى البرامج التعليمية والتطويرية والفنية والتحكيمية التي تسهم في تحقيق الفائدة للاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء، والبت في المقترحات التي تم تلقيها من عديد من الاتحادات الأعضاء لتعديل أو إزالة بعض مواد النظام الأساس في الاتحاد.

وستنتخب الجمعية عضوين جديدين في المكتب التنفيذي في الاتحاد للفترة المتبقية من الدورة 2023 إلى 2027 حيث تم تأكيد القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات إضافة لتقديم جوائز الإنجاز والخدمة المتميزة على مدى الحياة، تلقي ممثلو الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء تحديثات حول التقدم الذي أحرزه الاتحاد في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تنظيم النسخة الأكثر نجاحا على الإطلاق في تاريخ كأس آسيا في الدوحة.