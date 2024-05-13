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  • «البحر الأحمر الدولية» و«أوراكل» تقدمان حلولا تقنية بمجال الضيافة في السعودية

«البحر الأحمر الدولية» و«أوراكل» تقدمان حلولا تقنية بمجال الضيافة في السعودية

«البحر الأحمر الدولية» و«أوراكل» تقدمان حلولا تقنية بمجال الضيافة في السعودية
تبوك: واس
  • الاثنين 13 مايو 2024 7:45 مساء
  • حدثت فى الاثنين 13 مايو 2024 8:39 مساء

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية تعاونها مع "أوراكل" لتقديم حلولها التقنية في مجال الضيافة للمرة الأولى في السعودية التي تشمل منصة "أوبرا كلاود" (OPERA Cloud) الرقمية للضيافة.
وستكون بهذا منتجعات "البحر الأحمر الدولية" و"منتجع ثول الخاص" و"شيبارة" و"دزرت روك" أول المنتجعات السعودية المستفيدة من أحدث حلول تقنيات "أوراكل السحابية" الرقمية للضيافة، بعد قرار الشركة للاستثمار في توفير هذه الحلول في السعودية، من خلال خوادم "أوراكل السحابية" الموجودة في جدة.
وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، إن منصة "أوراكل أكدت رغبتها في أن تكون جزءا من التحول الذي يحدث في السعودية، خاصة في مجال الضيافة، وبفضل خبرتهم أصبح لدى البحر الأحمر الدولية، الأدوات التقنية اللازمة لتقديم تجارب استثنائية للزوار، وتلبية احتياجاتهم المختلفة".
في المقابل، أشار أليكس ألت نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام بـ "أوراكل" للضيافة إلى أن السعودية تعد اليوم من قصص قطاع الضيافة الأكثر إثارة في العالم، ومن خلال توجهاتها الرائدة لسن نهج مستدام في مجال السياحة، تعد "البحر الأحمر الدولية" رائدة هذا التحول والآن، ستكون "أوراكل" جزءا من تشكيل مستقبل القطاع في المنطقة.
وتوفر منصة "أوراكل" أوبرا كلاود (OPERA Cloud) الرقمية للضيافة حلا متكاملا لإدارة الخدمات الفندقية، للمساعدة على توفير الخدمات للضيوف بأعلى كفاءة ممكنة.

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