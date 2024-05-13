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إلغاء الأصوات المخالفة في انتخابات غرفة الرياض والتمديد للأعضاء الحاليين

إلغاء الأصوات المخالفة في انتخابات غرفة الرياض والتمديد للأعضاء الحاليين
الاقتصادية من الرياض
  • الاثنين 13 مايو 2024 2:45 مساء
  • حدثت فى الاثنين 13 مايو 2024 3:19 مساء

في تطور لافت لنتائج انتخابات غرفة الرياض، قررت وزارة التجارة إلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتائج هذه الانتخابات بناء على طعون قدمها ناخبون بشأن عدم تمكنهم من التصويت.

جاء القرار بعد ما رصدته الوزارة وما تلقته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض (1445 - 1449)، التي أجريت خلال الفترة من (19 - 26 شوال) الموافق (28 أبريل - 5 مايو) الجاري.

وكانت وزارة التجارة أعلنت في 5 مايو الجاري أسماء الفائزين في انتخابات غرفة الرياض، حيث فاز إبراهيم الشيخ بالمركز الأول وبأعلى تصويت (9976 صوتا)، يليه فواز العطاوي وفيصل السهلي وتركي العجلان وسلمان العتيبي وعبدالسلام الماجد وسالم العجمي ونغيمش العجمي وعجلان العجلان، مع عدم فوز أي مرشحة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدرته اليوم إنه من منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناء على ما تم تقديمه من طعون أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، التي تبين منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، ما أدى إلى عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فقد تقررت قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات.

وقررت قيام لجنة الانتخابات بتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يتح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.

كما اعتمدت التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض الحاليين لفترة 3 أشهر أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة.
لوحت وزراة التجارة باتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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