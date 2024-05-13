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  • إضافة 3 منصات يرفع أرباح "الحفر العربية" إلى 146 مليون ريال في الربع الأول

إضافة 3 منصات يرفع أرباح "الحفر العربية" إلى 146 مليون ريال في الربع الأول

إضافة 3 منصات يرفع أرباح "الحفر العربية" إلى 146 مليون ريال في الربع الأول
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 13 مايو 2024 9:00 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 13 مايو 2024 9:13 صباحا

نمت أرباح شركة الحفر العربية المتخصصة بالحفر البري والبحري تعمل في مجال الغاز والنفط في السعودية، بنحو 3.5 % خلال الربع الأول على أساس سنوي لتبلغ 146 مليون ريال.

وبينت الشركة في بيان في "تداول"، أن ذلك يعود بشكل رئيسي الى مساهمة هوامش الأرباح الناتجة عن إضافه المنصات البحرية الثلاثة الإضافية، والذي قابله تعويض جزئي بزيادة تكاليف التمويل والاستهلاك، إضافة إلى تكاليف العاملين الإضافية المرتبطة ببدء تشغيل العشرة منصات حفر بريه غير تقليدية.

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