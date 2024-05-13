نمو الإيردات يقفز بأرباح "أديس" إلى 200.9 مليون ريال خلال الربع الأول

قفزت أرباح شركة أديس السعودية القابضة المتخصصة في تقديم خدمات الحفر البرية والبحرية عالميا، بأكثر من 124.6 % خلال الربع الأول على أساس سنوي لتبلغ 200.9 مليون ريال.

وبينت الشركة عبر بيان في "تداول"، أن ذلك يعكس النمو في الإيرادات وتحسن هامش الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء.

وأوضحت أن هامش صافي الربح ارتفع إلى 13.1 % في الربع الأول من 2024 على أساس سنوي وهو ما يعكس ارتفاع هامش الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء (بواقع 3.7 نقطة مئوية) بجانب تراجع نسبة مصروفات الفوائد إلى الإيرادات – بما يتفق مع تقديرات الإدارة في تقرير نتائج الأعمال 2023 التي توقعت أن مصروفات الفوائد على خلفية مشروعات التجديد ستعود لمستوياتها الطبيعية في 2024 بعد الانتهاء من تشغيل جميع منصات الحفر ضمن المشاريع. لكن تلاشى ذلك الأثر جزئيا بارتفاع مصروفات الاستهلاك بعد تشغيل المنصات في السعودية والكويت والهند.

وعزت "أديس"، القفزة الكبيرة في إيرادات الربع الأول والبالغة 1.53 مليار ريال (60.5 % على أساس سنوي)، إلى ارتفاع الإيرادات من السعودية التي تعكس بداية مساهمة المنصات الـ 19 ضمن مشروع أرامكو الضخم بداية من مارس 2024 مقارنة بمساهمة 4 منصات فقط في الربع الأول من 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات من الكويت التي بلغ إسهامها 152 مليون ريال بعد تشغيل جميع المنصات ضمن التعاقدات الأخيرة لتصل إلى 10، تعمل بكامل طاقتها كما في أبريل 2024، بجانب الإيرادات البالغة 40 مليون ريال من 3 منصات تم تشغيلها تدريجيا في الهند (منصتين في الربع الأخير من 2023 ومنصة في الربع الأول من 2024).