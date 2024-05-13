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  • ترشيد المصاريف يرفع أرباح "الخدمات الأرضية" 77.7 % خلال الربع الأول

ترشيد المصاريف يرفع أرباح "الخدمات الأرضية" 77.7 % خلال الربع الأول

ترشيد المصاريف يرفع أرباح "الخدمات الأرضية" 77.7 % خلال الربع الأول
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 13 مايو 2024 8:15 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 13 مايو 2024 8:28 صباحا

واصلت الشركة السعودية للخدمات الأرضية المتخصصة بالمناولة الأرضية للمسافرين والطائرات في مطارات المملكة، نمو صافي دخلها للفصل الخامس على التوالي لتربح 71.1 مليون ريال خلال الربع الأول بارتفاع 77.7 % على أساس سنوي.

وعزت الشركة عبر بيان في "تداول"، نمو صافي الربح إلى زيادة الإيرادات في الربع الحالي 15.8 % لتبلغ 653.2 مليون ريال على أساس سنوي.

وبينت أن إجمالي الربح صعد بنسبة 20.7 % بالرغم من الزيادة في تكلفة الإيرادات بنحو 68.5 مليون ريال، وذلك نتيجة لمبادرات الشركة التي تم العمل بها لرفع الإنتاجية والترشيد في المصاريف.

وأشارت إلى أنه بالرغم من الإنعكاس الإيجابي على نتائجها الربعية بسبب انخفاض التكاليف الإدارية 10.3 مليون ريال، وارتفاع الأرباح الأخرى 15.5 مليون ريال، إلا أن الشركة سجلت ارتفاعا في مخصص الزكاة للربع الحالي بـ 5.2 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كما أن قيمة الأرباح المبقاه للربع الحالي بحسب بيان الشركة بلغت 2.5 مليون ريال بزيادة 71.2 مليون ريال مقارنة بالربع السابق والذي سجلت فيه الشركة خسائر متراكمة بقيمة 68.7 مليون ريال.

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