مليارات الدولارات تغمر قطاع التكنولوجيا في فرنسا بقيادة "مايكروسوفت" و"أمازون"

أعلنت شركة مايكروسوفت استثمار 4.3 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات في فرنسا، لتنضم بذلك إلى قرينتها الأمريكية العملاقة أمازون في الالتزام بتطوير البنية التحتية التكنولوجية في البلد الأوروبي.

وقال براد سميث رئيس مايكروسوفت، إن هذه الخطوة لتعزيز الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة السحابية، هي أكبر استثمار على الإطلاق لعملاق التكنولوجيا في فرنسا منذ وصولها قبل 41 عاما، وفقا لما نقلت "سي إن إن".

وأضاف سميث «إن التزام فرنسا طويل الأمد بأسواق الطاقة الخالية من الكربون» ومكانتها «كزعيم حاسم» في أوروبا يفسران القرار.

وسيتم إنشاء مركز بيانات جديد في شرق فرنسا، في حين سيتم توسيع المواقع الحالية في منطقة باريس ومدينة مرسيليا الجنوبية.

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وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من يوم الأحد، إن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون ستستثمر أكثر من 1.3 مليار دولار في فرنسا، ما يخلق أكثر من 3000 فرصة عمل.

وأضاف البيان أن الأموال ستساعد في تطوير البنية التحتية السحابية لشركة أمازون ويب سيرفيسز، خاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، والبنية التحتية اللوجستية لخدمة توصيل الطرود الخاصة بها.

وأعلنت الشركة الأمريكية بالفعل عن خلق 2000 فرصة عمل جديدة في فرنسا في عام 2024، ما سيرفع عدد القوى العاملة لديها في البلاد إلى 24000 بحلول نهاية العام، خاصة في مراكزها اللوجستية.

كما أعلن العديد من مجموعات الأدوية، بما في ذلك مجموعة فايزر الأمريكية وشركة أسترازينيكا البريطانية، يوم الأحد، عن التزامات باستثمار أكثر من مليار يورو إضافية في قطاع الصحة في فرنسا.

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