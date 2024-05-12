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فريق الاقتصادية
أرشيف الإقتصادية
الرأي
ملتيميديا
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إنفوجرافيك
أعلى إيرادات لـ "موبايلي" خلال عقد
أعلى إيرادات لـ "موبايلي" خلال عقد
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الأحد 12 مايو 2024 9:15 مساء
حدثت فى الأحد 12 مايو 2024 9:22 مساء
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