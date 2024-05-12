344 مليون ريال قيمة المرحلة الثانية من مشروع "تطوير شبكات البنى التحتية" في سدير

وضع المهندس خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع "تطوير شبكات البُنى التحتية"، التي تبلغ قيمتها أكثر من 344 مليون ريال خلال زيارته لمدينة سدير للصناعة والأعمال.

وتصل مساحة المشروع إلى 3,6 ملايين م²، كما يشمل نطاقها: شبكة طرق، وشبكة تصريف مياه أمطار، وشبكة صرف صحي، وشبكة مياه شرب، وشبكة مياه المعالجة، وشبكة اتصالات، وشبكة كهرباء - جهد متوسط، وإنارة الشوارع، ومسطحات خضراء، وأعمال مراقبة بالكاميرات.

ودشن بن سلمة، مصنع قطاف المستقبل للصناعات الغذائية، الذي يتجاوز حجم استثماره 150 مليون ريال، والمتخصص في حفظ الأغذية والخضروات والفواكه، والسوائل، والقهوة، واللحوم، والوجبات، ووجبات رواد الفضاء، والأعشاب، والبهارات باستخدام تقنية التجفيف بالتجميد، وتضمنت زيارة معاليه إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال أيضاً؛ زيارة مصنع شركة كوكا كولا لتعبئة المرطبات، والاطلاع على تجربته في الأتمتة لخطوط الإنتاج ومختبرات المنتجات، وكذلك توطين صناعة بعض المشروبات، وزيارة مصنع مجال الماء "سمنان"، والاطلاع على خطوط الإنتاج في تصنيع المضخات وألواح التحكم وأنظمة الطاقة، وزيارة مصنع صهر الرصاص لسبك المعادن، وزيارة مصنع أزيان للعلب والكرتون.

يذكر أن مدينة سدير للصناعة والأعمال أسست عام 2009م، على مساحة 63,936 مليون م² منها 16,9 مليون م² مساحة مطورة، تضم 466 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً، بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، وتشمل العديد من الصناعات المهمة؛ أبرزها: المنتجات الغذائية والمشروبات، والمنتجات الطبية والصيدلانية، وصناعة الآلات والمعدات، والصناعات التحويلية الأخرى، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمعدات الكهربائية.