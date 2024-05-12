"التصدير والاستيراد" يوقع اتفاقيتين لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك الأهلي السعودي اتفاقية تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية، واتفاقية مرابحة رئيسية لتمويل تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وذلك ضمن الجهود المشتركة في تعزيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية من خلال توفير منتجات ائتمانية وتأمين وحلول تمويلية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وقال المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي: "تأتي الاتفاقيتان ضمن نماذج التكامل التي يعمل عليها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع المؤسسات المالية المحلية في سبيل تعزيز الاقتصاد غير النفطي وخلق اقتصاد متنوع وشامل من خلال تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز الثقة بالمنتجات السعودي".

وعد الاتفاقيتين إضافة جديدة لزيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمكين الصادرات السعودية، للإسهام في سد الفجوات المالية وتقليل مخاطر عدم السداد للعمليات التصديرية.