أنت هنا

  • الأخبار
  • "التصدير والاستيراد" يوقع اتفاقيتين لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية

"التصدير والاستيراد" يوقع اتفاقيتين لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية

"التصدير والاستيراد" يوقع اتفاقيتين لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية
الرياض : واس
  • الأحد 12 مايو 2024 9:15 مساء
  • حدثت فى الأحد 12 مايو 2024 9:10 مساء

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك الأهلي السعودي اتفاقية تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية، واتفاقية مرابحة رئيسية لتمويل تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وذلك ضمن الجهود المشتركة في تعزيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية من خلال توفير منتجات ائتمانية وتأمين وحلول تمويلية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وقال المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي: "تأتي الاتفاقيتان ضمن نماذج التكامل التي يعمل عليها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع المؤسسات المالية المحلية في سبيل تعزيز الاقتصاد غير النفطي وخلق اقتصاد متنوع وشامل من خلال تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز الثقة بالمنتجات السعودي".
وعد الاتفاقيتين إضافة جديدة لزيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمكين الصادرات السعودية، للإسهام في سد الفجوات المالية وتقليل مخاطر عدم السداد للعمليات التصديرية.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأخبار

الأخبار

البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكا بقيمة 2 مليار دولار خلال الربع الأول

12 مايو 2024
الأخبار

9 ملفات اقتصادية على طاولة القمة العربية أبرزها التجارة الحرة والاتحاد الجمركي

12 مايو 2024
الأخبار

مسار عسير أمام «الجيل زد» نحو السلم الوظيفي في أمريكا

12 مايو 2024
الأخبار

344 مليون ريال قيمة المرحلة الثانية من مشروع "تطوير شبكات البنى التحتية" في سدير

12 مايو 2024
الأخبار

600 مليار دولار جدار من الديون يفصل المستثمرين عن الأسهم عالية الأخطار

12 مايو 2024
الأخبار

الشركات اليابانية تعيد استثمار 67.8 مليار دولار من أرباحها الخارجية بعيدا عن الديار

12 مايو 2024