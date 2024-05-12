شراكة إستراتيجية بين برنامج جدة وشركة كروز لتحسين تجربة الزوار واستيعاب السياح

وقّع برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة، وشركة كروز السعودية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، شراكة إستراتيجية لتحسين تجربة الزوار واستيعاب العدد المتزايد من السياح القادمين من الخارج على متن السفن السياحية لاستكشاف معالم المنطقة التاريخية، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

وصممت هذه الشراكة الإستراتيجية لاستيعاب العدد المتزايد من الركاب الدوليين للرحلات البحرية السياحية، حيث تتمحور الأهداف المشتركة في التعريف بمعالم المنطقة التاريخية وهويتها الثقافية، وتنشيط منافذها التجارية، وتشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في المنطقة، ودعم المرشدين السياحيين السعوديين لتعزيز تجربة السياح.

وأكد عبدالعزيز العيسى المشرف العام على برنامج جدة التاريخية، أن قطاع السياحة يشهد نموا وازدهارا، مساهما في تعزيز حضور السعودية على خريطة السياحة العالمية وفقا لرؤية 2030، لافتا إلى أن هذه الشراكة مع كروز السعودية تأتي سعيا إلى تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، عبر جذب زوار الرحلات البحرية وتقديم تجربة ملهمة لهم، ولذلك حرصنا على تكثيف جهود إعادة إحياء المنطقة وحماية تراثها المادي وغير المادي، لإبراز الإرث الغني لجدة التاريخية المصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتعزيز الوعي بها كوجهة سياحية عالمية.

من جهته، قال لارس كلاسن الرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية: "منطقة جدة التاريخية تعد إحدى وجهاتنا الأكثر شعبية، حيث نرى باستمرار مدى اهتمام السياح الدوليين باستكشاف مواقعها التاريخية الفريدة من خلال الجولات والتجارب التي نقدمها"، مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل رؤية مشتركة بين الجانبين وفصلا مثيرا يمهد الطريق للتعاون لجذب مزيد من الزوار إلى هذه الوجهة المميزة، وتعريف العالم بتراثها وأصالتها.