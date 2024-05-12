"المعمر" تقدم خدمات بـ 167.7 مليون ريال لـ "الكهرباء" و "العدل"

وقعت شركة المعمر عقدين بقيمة 167.66 مليون ريال، الأول مع الشركة السعودية للكهرباء لتقديم خدمات إدارة الشبكة والتواصل وتشغيلها بـ 86.46 مليون ريال، مبينة أنه يشمل خدمات تحويل العمليات، دعم تشغيل الشبكة، دعم عمليات الاتصالات، دعم خدمات الشبكة، دعم عمليات التعاون ودعم عمليات مركز الاتصال.

فيما كان العقد مع وزارة العدل، يشمل توفير الدعم الفني لتطوير أداء برامج وأنظمة الوزارة بقيمة 81.2 مليون ريال، مبينة أن مدة العقدين 36 شهرا، متوقعة ظهور أثر مالي إيجابي للعقد الأول في الربع الرابع من 2024 إلى الربع الرابع من 2027، وظهور أثر العقد الثاني في الربع الثاني 2024.