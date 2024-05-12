الاستثمار في السيولة المتاحة يرفع أرباح "سال" 100 % خلال الربع الأول

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، تحقيق 208.5 مليون ريال صافي ربح خلال الربع الأول من 2024 مرتفعا بنسبة 99.7 % عن الربع المماثل من 2023 الذي بلغ صافي الربح فيه 104.4 مليون ريال.

وبينت الشركة عبر "تداول"، أن السبب يعود إلى ارتفاع الإيرادات، إضافة إلى التركيز المستمر على مراقبة التكاليف، والاستثمار في السيولة المتاحة التي نتج عنها زيادة في صافي الربح.

وحققت سال زيادة بنسبة 33.1 % في الإيرادات، وذلك من خلال زيادة إيرادات قطاع المناولة الأرضية بنسبة 24.4 % والعائد إلى الزيادة في حجم مناولة حمولات الشحن بنسبة 31.5 %، وزيادة 89 % خلال إيرادات قطاع الحلول اللوجستية.