تراجع تكلفة نفقات البيع يرفع أرباح "رعاية" 44.4 % خلال الربع الأول

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، تحقيق 81.2 مليون ريال صافي ربح خلال الربع الأول من 2024 مرتفعا بنسبة 44.4 % عن الربع المماثل من 2023 والذي بلغ صافي الربح فيه 56.2 ريال.

وبينت الشركة عبر "تداول"، أن السبب يعود لانخفاض تكلفة نفقات البيع كنسبة مئوية من الإيرادات ما يؤدي إلى ترشيد التكاليف، إضافة إلى ارتفاع هامش الربح الإجمالي إلى 36.9 % مقابل 34.4 % في الربع المماثل من العام السابق بسبب تحسن ترشيد التكاليف والتركيز على أعمال ذات هوامش أعلى.

وأووضحت الشركة أن استلام التقييمات النهائية الصادرة من هيئة الزكاة والدخل والجمارك لعامي 2021 و 2022 والتي أدت إلى عكس المخصصات الزائدة في الأعوام السابقة، أسهمت في ارتفاع صافي الدخل للربع الأول على أساس سنوي