زيادة الإيرادات والاستثمارات تقفز بأرباح "الكهرباء" 87 % خلال الربع الأول

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) اليوم نتائجها المالية للربع الأول من 2024، حيث سجلت نموا بنسبة 19 % في الإيرادات التشغيلية التي بلغت 15.9 مليار ريال، مقارنة بـ 13.4 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وبلغ إجمالي الربح 2.1 مليار ريال مقارنة بـ 1.8 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع 22 %، وبلغ الربح التشغيلي 2 مليار ريال مقارنة بــ 1.7 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بزيادة 17 %، أما صافي الربح فبلغ 897 مليون ريال مقارنة بـ 480 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، مرتفعا 87 .%.

من جهته بلغ إجمالي حقوق الملكية في نهاية الربع الأول 257.5 مليار ريال بالمقارنة بـ 256.3 مليار ريال في نهاية 2023 ، وهو ما يمثل نمو بنسبة 0.5 % خلال فترة الثلاثة أشهر الأولي من 2024، فيما ارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 3 % ليبلغ 517.2 مليار ريال.



وعزت "السعودية للكهرباء" الارتفاع في صافي الربح للربع الأول من 2024، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى الارتفاع في الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي وذلك نظرا إلى ارتفاع العائد التنظيمي ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وحصول الشركة على إيرادات جديدة عبر إنشاء وتطوير محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة ، إضافة إلى ارتفاع إيرادات شركة ضوئيات نتيجة لنمو أعداد المشتركين بخدمة الألياف الضوئية للمنازل وانخفاض أعباء التمويل المحملة بقائمة الدخل وارتفاع أرباح حصة الشركة في الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية وانخفاض مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء نتيجة لتحسن التحصيل وموسمية المبيعات.

وأوضحت الشركة أن تلك الارتفاعات قابلها جزئيا ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال والأصول وارتفاع الأحمال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع مخصص الزكاة خلال الربع الحالي.وأوضحت الشركة أن تلك الارتفاعات قابلها جزئيا ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال والأصول وارتفاع الأحمال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع مخصص الزكاة خلال الربع الحالي.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون، معلقا على النتائج المالية للشركة للربع الأول "سعداء بالنتائج الإيجابية خلال الربع الأول. كان هناك أثر مالي إيجابي لرفع العائد التنظيمي ونمو قاعدة الأصول المنظمة على أرباح الشركة، وتمكنا ولله الحمد من استثمار 10.5 مليار ريال كاستثمارات رأسمالية في مشاريع الشركة في التوليد والنقل والتوزيع، أي بنسبة ارتفاع 48 % بالمقارنة بالفترة المماثل من العام السابق.

وأضاف "تأتي تلك الاستثمارات في إطار التزامنا بالمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية 2030 ومستهدفات وزارة الطاقة الرامية إلى تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة وأمن الطاقة، حيث نستمر في تنفيذ مجموعة من المشاريع الرائدة لتحديث وتعزيز شبكات توزيع الكهرباء وخطوط النقل. كما نعمل على توظيف استثماراتنا النوعية في التقنيات والأصول لتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشاريع التنموية والاقتصادية والعمرانية بالمملكة، إلى جانب مواكبة النمو المستمر في الطلب على الطاقة الكهربائية، مع حرصنا الشديد على الارتقاء بمشهد الاستدامة في الشركة والقطاع ككل، والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية وطموح الشركة لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050 ".

هذا وقد شهد الربع الأول من 2024 استمرارا في نمو قاعدة المشتركين حيث نجحت الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى 87 ألف مشترك جديد، ليصل مجموع المشتركين إلى قرابة 11.1 مليون مشترك. وتمكنت الشركة خلال الربع الأول لعام 2024 من مواكبة التوسع اللازم في أطوال الشبكة الكهربائية، حيث نمت أطوال شبكات النقل والألياف الضوئية بمعدل سنوي بلغ 4 % لتصل إلى ما يفوق 97 ألف كيلو متر دائري، و92 ألف ك.م على التوالي. كما نمت أطوال شبكة التوزيع بنسبة 6% لتصل 838.6 ألف كيلومتر دائري.

وقد أعلنت السعودية للكهرباء في فبراير 2024 إتمام طرح صكوك دولية ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار بموجب برنامجها للصكوك الدولية حيث تم إدراج الطرح في سوق لندن للأوراق المالية. وإصدار الشريحة الأولى بقيمة 800 مليون دولار لصكوك مدتها 5 سنوات، والشريحة الثانية لصكوك مدتها 10 سنوات بقيمة 1,400 مليون دولار، وقد لاقى طرح الصكوك طلبا قوياً من المستثمرين الدوليين وفاقت نسبة التغطية أكثر من 5 أضعاف، إذ بلغ حجم الطلب 11 مليار دولار.

يذكر أن السعودية للكهرباء قد تلقت في نهاية شهر أبريل 2024 اعتماد العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة بنسبة 6.65 % وذلك للفترة التنظيمية من 2024 حتى 2026، وهو ما أسهم أيضا في نمو إيرادات الشركة وصافي الربح خلال الربع الحالي.