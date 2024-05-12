بيع البنية التحتية للأبراج يهبط بأرباح "زين" 94 % خلال الربع الأول

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، تحقيق 67 مليون ريال صافي ربح خلال الربع الأول من 2024 متراجعا بنسبة 94 % عن الربع المماثل من 2023 الذي بلغ صافي الربح فيه 1.13 مليار ريال.

وبينت الشركة عبر "تداول"، أن سبب التراجع يعود إلى إتمام الشركة لصفقة بيع البنية التحتية للأبراج خلال الربع الأول من 2023 بمبلغ 1,144 مليون ريال، ما يعني إعادة تبويب القوائم المالية للربع الأول من 2023، وعودة الشركة إلى مسارها الطبيعي بناء على عملياتها التشغيلية.

وأضافت رغما من ارتفاع تكلفة التمويل بمقدار 7 ملايين ريال، فقد بلغ صافي الربح للشركة خلال الربع الأول من 2024 قبل الزكاة 79 مليون ريال مقارنة بـ24 مليون ريال في الربع الأول من 2023 (بعد استثناء الربح من صفقة الأبراج بقيمة 1.1 مليار ريال) ما أدى إلى زيادة قدرها 55 مليون ريال مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 11 % بما يعادل 74 مليون ريال .