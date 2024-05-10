3398 يورو أغلى تذكرة نهائي "تشامبيونزليج" و3.5 مليون قيمة تذاكر جماهير الريال وبوروسيا

بلغ سعر أغلى تذكرة لنهائي دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج" 3398.2 يورو بعد أن خصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 60 ألف مقعد من أصل 86.600 متاحة للجماهير وعامة الناس للنهائي الذي سيقام على ملعب ويمبلي في لندن في الأول من يونيو المقبل بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

وسيحصل الفريقان اللذان يصلان إلى النهائي على 25 ألف تذكرة لكل منهما (70 يورو قيمة التذكرة)، بينما يتم عرض التذاكر المتبقية للبيع للجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث لن يتم بيع التذاكر على أساس أسبقية الحضور، لكن من خلال القرعة، حيث ستبلغ تكلفة بيع تذاكر أنصار الفريقين المتأهلين للنهائي (70 يورو)، ويحتاج عامة الناس إلى ما لا يقل (187 يورو) في الفئة 3، و(502.5 يورو) للفئة 2، و(713 يورو) في الفئة الأولى، حيث سيتم تسليم التذاكر عبر تطبيق UEFA Mobile Tickets قبل أيام قليلة من المباراة، أما تذاكر المعوقين فتبلغ تكلفتها (70 يورو).

أما نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات على ملعب سان ماميس في بلباو فقد تم بيع جميع التذاكر بعد أن تم طرحها للبيع في مارس الماضي.



40 يورو قيمة تذكرة نهائي الدوري الأوروبي

سيتم لعب نهائي الدوري الأوروبي 2024 في دبلن أرينا في جمهورية أيرلندا الأربعاء 22 مايو الحالي، حيث ستكون هناك 36 ألف تذكرة من أصل 48 ألفا متاحة مباشرة للشراء من قبل المشجعين وعامة الناس، وسيحصل الفريقان اللذان يصلان إلى النهائي على 12 ألف تذكرة لكل منهما، بينما يتم عرض التذاكر المتبقية للبيع للجماهير في جميع أنحاء العالم.

وتبلغ أسعار التذاكر المخصصة لمشجعي الفرق 40 يورو، بينما تبلغ لفئة المشجعين: الفئة 3: 65 يورو، الفئة 2: 100 يورو، والفئة 1: 150 يورو، والمعوقين 40 يورو.

130 يورو تذكرة الفئة الأولى لكأس السوبر الأوروبي

سيقام نهائي كأس السوبر الأوروبي 2024 على الملعب الوطني في وارسو في بولندا، يوم الأربعاء 14 أغسطس المقبل، حيث ستمنح 48 ألف تذكرة من أصل 56.400 لعامة الناس والفريقين، وسيتمكن كل مقدم طلب ناجح من شراء ما يصل إلى أربع تذاكر في فئة الأسعار المخصصة.

وحددت أسعار تذاكر نهائي كأس السوبر الأوروبي مقابل 30 يورو للفئة الثالثة، 80 يورو للفئة الثانية، و130 يورو للفئة الأولى بينما سيتمكن المعوقون من دفع 30 يورو لتذاكرهم.