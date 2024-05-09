سوق العمل الأمريكي الساخن قد يتراجع .. مطالبات البطالة الأعلى منذ أغسطس 2023

قفز عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى له في أكثر من 8 أشهر الأسبوع الماضي، وهو مؤشر آخر على أن سوق العمل الأمريكي الساخن قد يتراجع.

ذكرت وزارة العمل اليوم أن مطالبات البطالة للأسبوع المنتهي في الرابع مايو ارتفعت بمقدار 22 ألف إلى 231 ألف، مقارنة بـ 209 ألف في الأسبوع السابق. على الرغم من أن مطالبات الأسبوع الماضي كانت الأكثر منذ الأسبوع الأخير من أغسطس 2023، إلا أنه لا يزال عددًا منخفضًا نسبيًا من عمليات التسريح من العمل ولا يدعو للقلق. وارتفع متوسط المطالبات لأربعة أسابيع، والذي يخفف بعض التقلبات الأسبوعية، بمقدار 4750 إلى 215 ألف.

وتعد مطالبات البطالة الأسبوعية بمثابة مؤشر لعدد حالات تسريح العمال في الولايات المتحدة في أسبوع معين وعلامة على الاتجاه الذي يتجه إليه سوق العمل. وقد ظلت عند مستويات منخفضة تاريخيًا منذ تطهير الجائحة لملايين الوظائف في ربيع 2020.

وفي الشهر الماضي، أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 175 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد خلال ستة أشهر، وهو مؤشر آخر على أن سوق العمل قد يتراجع. وارتفع معدل البطالة مرة أخرى إلى 3.9% من 3.8%، وظل الآن أقل من 4% لمدة 27 شهرا على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ الستينيات. كما أعلنت الحكومة أخيرا عن 8.5 مليون فرصة عمل في مارس، وهو أقل عدد من الوظائف الشاغرة خلال 3 أعوام.

إن الاعتدال في وتيرة التوظيف، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور، يمكن أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي البيانات التي كان يبحث عنها من أجل إصدار خفض لأسعار الفائدة أخيرًا.

رفع الفيدرالي سعر الاقتراض القياسي 11 مرة بدءا من مارس 2022 في محاولة لخنق التضخم المرتفع منذ أربعة عقود والذي سيطر بعد انتعاش الاقتصاد من ركود كوفيد-19 في 2020. وكانت نية بنك الفيدرالي هي تخفيف قيود العمالة في السوق وتباطؤ نمو الأجور، وهو ما يمكن أن يغذي التضخم.

ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن هناك فرصة لأن تؤدي الزيادات السريعة في أسعار الفائدة إلى الركود، لكن الوظائف ظلت وفيرة والاقتصاد يتقدم بفضل الإنفاق القوي من قبل المستهلكين الأمريكيين.

على الرغم من أن عمليات تسريح العمال لا تزال عند مستويات منخفضة، فقد أعلنت الشركات عن المزيد من التخفيضات في الوظائف مؤخرا، معظمها عبر التكنولوجيا ووسائل الإعلام. أعلنت شركة ألفابيت، الشركة الأم لشركة جوجل، وأبل، وeBay، أخيرا عن تسريح العمال. وبعيدا عن التكنولوجيا والإعلام، أعلنت شركات Peloton وStellantis ونيكي و تيسلا أخيرعن تخفيضات في الوظائف.

في المجمل، كان 1.79 مليون أمريكي يجمعون إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 27 أبريل. وهذا بزيادة قدرها 17 ألف عن الأسبوع السابق.