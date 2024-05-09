يشارك فيها الهلال .. مطالبة "فيفا" بإعادة جدولة كأس العالم للأندية والتلويح بالقضاء

لوحت الرابطة العالمية لروابط كرة القدم والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (FIFPRO) باتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من قبل اللاعبين والبطولات الوطنية إذا لم يتراجع عن إضافة مسابقات جديدة إلى الروزنامة المزدحمة، مطالبا بإعادة جدولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، التي تقام في الولايات المتحدة بمشاركة نادي الهلال السعودي.

وأضافت الرابطة خلال رسالة بعثها الاتحاد العالمي للاعبين ورابطة الدوريات العالمية أن جدول مسابقات كرة القدم أصبح الآن "خارج التشبّع"، مبينا: "قرارات الاتحاد الدولي أحادية تفيد مسابقاته ومصالحه التجارية بما في ذلك كأس العالم 2026، وكأس العالم للأندية الموسعة المكونة من 32 فريقا"، مضيفا: "من المسيء أن يستمر "فيفا" في إضافة الألعاب مع إجبار اللاعبين والبطولات على التكيف، إذ يجب عليه إعادة جدولة كأس العالم للأندية المعدلة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وتستمر شهرا، وتشهد مشاركة ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، اللذين وصلا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، يعقبها بعد عام كأس العالم 2026 المكونة من 48 منتخبا التي ستلعب في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

وبيّنت الرسالة أن الاتحادات والدوريات تطلب أيضًا من "فيفا" "مراجعة قراره إلغاء كأس الإنتركونتيننتال المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بمشاركة نفس الأبطال القاريين الذين سيلعبون في كأس العالم للأندية بعد ستة أشهر، وقالت: "يجب أيضًا إعادة فتح المحادثات على التقويم الذي يديره "فيفا" حتى عام 2030 عندما يتعين على الأندية السماح للاعبين بالمشاركة مع منتخباتهم الوطنية".

وأضافت: "تجاهل فيفا المحاولات المتكررة من قبل الدوريات والاتحادات للتعامل مع هذه القضية بهدف تكثيف الضغط قبل اجتماع مجلس الاتحاد الدولي ومؤتمر 211 اتحادًا عضوًا الأسبوع المقبل في بانكوك".