جورجينا في لقاء مع مجلة"هي": فوجئت بطبيعة السعودية وتنوعها من الصحاري إلى المدن الحديثة

قالت جورجينا رودريغيز إنها تستكشف جمال السعودية وما زالت، مشيرة إلى أن السعوديين رائعون وداعمون ومضيافون للغاية وثقافاتهم متعددة تمد الجسور بين الحدود مهما كانت متباعدة.

وفي حوار مع مجلة هي أوضحت جورجينا أن العاصمة الرياض مليئة بالنشاطات والمناطق الملائمة للأسر، مثل الدرعية التاريخية والبوليفارد ومراكز التسوق المدهشة، مؤكدة أنها تفاجئت بالتنوع الجغرافي للمملكة وطبيعتها المتنوعة من الصحاري إلى الشواطئ إلى المدن الحديثة.

وأضافت: "أنا أحب السعوديات، وسعيدة بهن وبمحبتهن لي، وفخورة بهن وبإنجازاتهن، ولا أستطيع أن أرفض لهن أي طلب، وأحب الرياض وأهلها، وأشعر بمحبتهم الصادقة لرونالدو وعائلتي ولي شخصيا، وهذا ما ألمسه في كل الأماكن والمواقف، وأتأكد منه أكثر مع مرور الأيام".