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  •  الهلال يطرح 14 فرصة ومساحة إعلانية أمام المستثمرين

 الهلال يطرح 14 فرصة ومساحة إعلانية أمام المستثمرين

 الهلال يطرح 14 فرصة ومساحة إعلانية أمام المستثمرين
المصدر: حساب نادي الهلال على منصة x.
إبراهيم بن محمد من الرياض
  • الخميس 9 مايو 2024 8:45 مساء
  • حدثت فى الخميس 9 مايو 2024 9:53 مساء

كشف نادي الهلال عبر موقعه الرسمي على الانترنت عن خدمة الفرص الاستثمارية الإلكترونية الخاصة به، عبر طلب الرعاية أو المساحات والحملات الإعلانية.
وضمت أيقونة الرعاية تقديم النادي لـ 10 مساحات، تضم الرعاية على أطقم الفريق في المباريات أو التدريبات، معسكرات الفريق لكرة القدم الداخلية والخارجية، لاعبي الفريق الأول، فرق ألعاب النادي المختلفة، أكاديمية النادي، رياضات النادي الإلكترونية، الفعاليات المصاحبة للمباريات، العيادات الطبية، أندية اللياقة البدنية، والمنصات الرقمية وتشمل الشاشات الإلكترونية خلال المباريات، اللوحات الثابتة على مضمار ملاعب المباريات، اللوحات الثابتة على المدرجات، اللوحات الثابتة بزاوية الملعب، عرض المنتجات على مضمار ملاعب المباريات، ولوحة إعلانية 45 درجة خلف المرمى.
في المقابل، تضمنت خدمة الفرص الاستثمارية (4 فرص) على المساحات والحملات الإعلانية، الإعلانات خلال مباريات الفريق لكرة القدم، الإعلانات خلال تدريبات الفريق لكرة القدم وتشمل لوحات إعلانية على مضمار ملاعب التدريبات للفريق الأول أو فرق الفئات السنية أو معا، الإعلانات خلال مباريات فرق الألعاب المختلفة وتشمل اللوحات الثابتة على مضمار ملاعب الألعاب المختلفة، وأخيرا حملات على منصات التواصل الاجتماعي وتشمل الحملات على منصات التواصل الاجتماعي، الحملات على منصات التواصل الاجتماعي للاعبين الفريق الأول، والحملات من خلال قاعدة البيانات، والحملات على الموقع الالكتروني.  

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