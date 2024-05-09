وزير التجارة السعودي: نمو التبادلات التجارية بين الرياض وبانكوك 20%

قال ماجد القصبي وزير التجارة السعودي: إن العلاقات السعودية - التايلندية شهدت تطورا ملحوظا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري في 2023 نحو 9 مليارات دولار بنسبة نمو 20 %، مضيفا أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول لتايلند في المنطقة، وتعد تايلند أحد أهم الأسوق في جنوب شرق آسيا وتتمتع بتطور صناعي واقتصادي ملحوظ.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي التاينلدي في بانكوك اليوم حيث يرأس القصبي وفدا سعوديا في زيارة رسمية شملت ماليزيا وتايلند بمشاركة 9 جهات حكومية و85 جهة من القطاع الخاص، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون السعودي التايلندي في المجالات الطبية والسياحية.

وتأتي زيارة الوفد السعودي بعد تنامي العلاقات السعودية التايلندية التي شهدت تطورا ملحوظا حيث عقد على هامش الزيارة مجلس الأعمال السعودي التايلندي، الذي يهدف إلى تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المعنية لدى الدولتين لتحسين مناخ التعاون، إضافة إلى المساهمة في تسوية المنازعات التجارية في الدولتين بالطرق الودية.

والتقى القصبي رئيس دولة وزراء تايلند سيريثا تافيسين لتعزيز التنسيق المشترك، كما وقع وزير التجارة السعودي مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير التجارة التايلندي فومتام ويتشاياشاي تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات التجارية كفرص التصدير وأبحاث السوق، والمشاركة في تنظيم المعارض التجارية والفعاليات والأنشطة الترويجية للسلع والخدمات، وتبادل الفرص التجارية ومواصل تطوير سبل التعاون في مجالات التجارة بين البلدين، والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة في المجال التجاري، وإزالة العقبات والتحديات التي يمكن مواجهتها واتخاذ التدابير اللازمة.

وتعد المنتجات المعدنية، والأسمدة، أبرز السلع المصدرة لتايلند، فيما سجلت السيارات وأجزاؤها، والآلات وأدوات آلية وأجزاؤها أبرز السلع المستوردة منها.