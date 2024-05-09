أنت هنا

  • الأخبار
  • ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا أكثر من المتوقع

ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا أكثر من المتوقع

ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا أكثر من المتوقع
"رويترز"
(رويترز)
  • الخميس 9 مايو 2024 4:30 مساء
  • حدثت فى الخميس 9 مايو 2024 5:38 مساء

زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع في ظل تباطؤ مستمر في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة بطالة ارتفع 22 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو.
وتوقع اقتصاديون أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألفا في الأسبوع الماضي.
وتراوحت الطلبات بين 194 و225 ألفا خلال معظم شهور العام.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأخبار

الأخبار

سوق العمل الأمريكي الساخن قد يتراجع .. مطالبات البطالة الأعلى منذ أغسطس 2023

9 مايو 2024
الأخبار

وزير التجارة السعودي: نمو التبادلات التجارية بين الرياض وبانكوك 20%

9 مايو 2024
الأخبار

تمكين الأفراد في السعودية من التحقق من حساباتهم الشخصية لدى البنوك

9 مايو 2024
الأخبار

أوروبا بين الغزو الصناعي الصيني وتراجع الثورة التكنولوجية .. التمويل غير فعال

9 مايو 2024
الأخبار

"جونسون كونترولز" لـ "الاقتصادية": تصدير وحدات تبريد صناعة سعودية إلى أوروبا قريبا

9 مايو 2024
الأخبار

إطلاق برنامج يعزز ارتباط أطفال "الابتدائية" مع "نوق" لتعريفهم بفوائد حليب الإبل

9 مايو 2024