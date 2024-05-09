ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا أكثر من المتوقع

زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع في ظل تباطؤ مستمر في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة بطالة ارتفع 22 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو.

وتوقع اقتصاديون أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألفا في الأسبوع الماضي.

وتراوحت الطلبات بين 194 و225 ألفا خلال معظم شهور العام.