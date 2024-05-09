"المياه الوطنية" توقع 3 عقود في الشرقية بـ 3.56 مليار ريال لمدة 15 عاما

وقعت شركة المياه الوطنية ثلاثة عقود طويلة الأجل بأكثر من 3.56 مليار ريال بحضور المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.

وأوضحت "المياه الوطنية" أن العقود وقعها الدكتور فؤاد آل الشيخ الرئيس التنفيذي للشركة مع ممثلي شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة، وتحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل، إذ ستعمل "الخريف" على إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الأحساء لمدة 15 عاما، فيما سينفذ تحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل أعمال إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الدمام والخبر لمدة 15 عاما كذلك.

وقالت الشركة: "إن قيمة العقد المبرم مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة لمحطات الأحساء تجاوزت 1.72 مليار ريال، بمستوى تعرفة 0.67 ريال لكل متر مكعب، فيما تجاوزت قيمة العقد المبرم مع تحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل لمحطات الدمام 1.04 مليار ريال، بمستوى تعرفة 0.57 ريال لكل متر مكعب، وبقيمة 791 مليون ريال لمحطات الخبر بمستوى تعرفة 0.56 ريال لكل متر مكعب.

وأفادت أن نطاق العقود يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة تسع محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في المنطقة الشرقية (محطات: الأحساء والدمام والخبر)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها (1.1) مليون متر مكعب في اليوم، مشيرة إلى أنها وقعت 7 عقود ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) التي تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة.

وبينت الشركة أن لديها برنامج تشغيل وصيانة طويل الأجل مستمر، وأنها تعتزم طرح 113 محطة معالجة بيئية قائمة بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مكعب يوميا بداية من 2024، تمثل فرص استثمارية للشركات العالمية والمحلية، مشيرة إلى أن هذه الشراكات سوف تستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة 15 عاما مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.