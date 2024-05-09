عوائد الاستثمارات تصعد بأرباح "رتال" 50 % خلال الربع الأول

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، تحقيق صافي ربح 62.3 مليون ريال خلال الربع الأول من 2024 بارتفاع 50 % عن الربع المماثل من 2023 الذي بلغ صافي الربح فيه 41.5 مليون ريال.

وبحسب بيان للشركة على "تداول"، يعود الارتفاع إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 55 % ليبلغ 126.85 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 8.43 مليون ريال، كما أن ارتفاع الدخل من استثمارات بالقيمة العادلة لتبلغ 2.42 مليون ريال أسهم في ارتفاع صافي الدخل.

فيما أرجع البيان سبب ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 56.6 % لتبلغ 500 مليون ريال، إلى ارتفاع عدد المشاريع تحت التنفيذ من 8 إلى 16 مشروع ونسب الإنجاز فيها، وزيادة إيرادات الصناديق الاستثمارية والمشاريع المشتركة، إضافة إلى ارتفاع مبيعات الوحدات بنسبة 76 % لتبلغ 33.46 مليون ريال.