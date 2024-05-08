إطلاق أستوديو "ذا لاب" الأول من نوعه لتطوير منتجات الأزياء في الرياض

أطلقت الهيئة السعودية للأزياء اليوم، "ذا لاب" - الذي يعد أول أستوديو من نوعه في المملكة لتطوير منتجات الأزياء -، بحضور عدد من المتخصصين في قطاع صناعة الأزياء، وذلك في مقر "ذا لاب" في ملتقى المدينة بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" بالرياض.

وأوضح بوراك شاكماك الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، أن "ذا لاب" يسلّط الضوء على ما يشهده قطاع صناعة الأزياء في المملكة من تقدم وازدهار، ليكون أول أستديو من نوعه في المنطقة موجودًا في قلب الرياض، مشيرًا إلى أن الأستوديو يُسهّل عملية التصنيع، مما يمكّن المصممين والعلامات التجارية المحلية من تحقيق رؤاهم الإبداعية بكل سهولة، من خلال تعزيز الابتكار وتوفير الدعم الأساسي طوال دورة الأزياء. وقال: "ذا لاب" لا يركّز على تعزيز الإبداع فحسب، بل يدعم أيضًا الممارسات المستدامة داخل الصناعة".

وأضاف: يُمثّل "ذا لاب" نقلة نوعية ومبادرة غير مسبوقة في مجال صناعة الأزياء في المملكة، حيث يوفر بنية تحتية متطورة مجهزة بأحدث التقنيات لتعزيز القدرات التصنيعية، وتشجيع الابتكار داخل المملكة، كما يتيح للمصممين المحليين وأصحاب العلامات التجارية الفرصة لتحقيق رؤاهم الإبداعية تحت علامة "صُنع في الرياض".

من جانبه أكد ديفيد هنري الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك"، أن افتتاح أستديو "ذا لاب" يأتي بهدف تطوير منتجات الأزياء في مدينة مسك، ليكون علامةً فارقة ينتج عنها ارتقاء في صناعة مجال الأزياء في المملكة، كما سيُمكن المصممين وأصحاب الأعمال المحليين من عرض إبداعاتهم على المستوى المحلي والعالمي، لاسيما أن مدينة مسك تُسهم في تعزيز العلامات التجارية الوطنية لتجار التجزئة في مجال الأزياء؛ لدعم وتنمية الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.