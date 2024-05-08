النسخة الثانية من "تحدي ليونز للشباب السعودي" تدعم المواهب المحلية عالميا

ضمن استراتيجية النموّ والتحوّل الرقمي الرامية إلى دعم الجيل القادم من المبدعين وروّاد التصميم المقيمين في المملكة، أطلقت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، النسخة الثانية من "تحدّي ليونز للشباب السعودي"، والذي يوفّر واحدة من أهمّ المنصّات الإبداعية والفنية في مجال التصميم.

سيكون التسجيل متاحا اعتبارا من اليوم وحتى 13 مايو 2024، أمام مصمّمي الغرافيك والرسّامين والمبدعين ممن تقلّ أعمارهم عن 30 سنة ويعملون حالياً في صناعة التسويق والإعلان داخل المملكة، على أن يتقدّموا إلى المسابقة كفريق يضمّ شخصين. ومن المقرّر أن تُعلن متطلّبات المسابقة في 16 مايو 2024، يُمنح بعدها المشاركون 48 ساعة للعمل على التصميم المطلوب وتسليمه إلى اللجنة المسؤولة عن التقييم والمؤلّفة من خبراء وكالات الإعلان العالمية الرائدة في المنطقة.

وفي يونيو القادم، سينتقل الفريق الفائز للمنافسة مع الفرق الإبداعية من جميع أنحاء العالم خلال فعاليات "مهرجان كان ليونز العالمي للإبداع" في مدينة كان الفرنسية، كما ستتاح له فرصة التواصل مع ألمع العقول في صناعة الإعلام العالمية، والتعلّم من أبرز مدراء الإبداع العالميين، إضافة إلى حضور جلسات نقاش وورشات عمل ملهمة.

يذكر أن النسخة من "تحدي ليونز للشباب السعودي" تأتي استكمالا للشراكة الاستراتيجية بين SRMG و"مهرجان كان ليونز العالمي للإبداع" والتي أضحت المجموعة على أثرها الممثل الرسمي للمملكة في المهرجان.

وعن إطلاق النسخة الثانية من المسابقة، قال فادي مروة، الرئيس التنفيذي للإبداع في SRMG: "يعتمد مستقبل صناعة الإبداع على الجيل القادم من صناع المحتوى المبدعين القادرين على دفع حدود التميّز والابتكار إلى أقصى مدى. لذلك تتمثل أولويتنا في SRMG في توفير المنصّات المناسبة للمواهب الشابة في السعودية والمنطقة وتمكينها من خلال منحها الأدوات اللازمة والتدريب المهني الاختصاصي والدعم الضروري للنجاح والتميّز". واعتبر مروة أن الشراكة بين SRMG و"مهرجان كان ليونز العالمي للإبداع" لتنظيم النسخة الثانية من "تحدّي ليونز للشباب السعودي" يكرّس هذه الأولوية ويعزّز استراتيجية النموّ والتحوّل، مضيفاً: " إن نجاح النسخة الأولى من "تحدّي ليونز للشباب السعودي" سيحفّز كل المبدعين داخل المملكة ويحثّهم على المشاركة في نسخة هذا العام. نتطلّع لمشاركة الفريق السعودي الفائز مع أفضل وألمع المبدعين الشباب في هذا المهرجان العالمي المرموق في يونيو القادم".

وكانت النسخة الأولى من المسابقة قد جذبت نخبة من أفضل المصمّمين والمواهب الفنية الواعدة، تُوّجَت بفوز المصمّمتين السعوديتين، ريما إبراهيم وشوق عبد الله، اللتين شاركتا في "تحدّي كان ليونز العالمي للشباب" وجاءتا ضمن المراكز السبعة الأولى بين أكثر من 450 مشاركاً.

وفي عام 2023، شهد مهرجان كان ليونز إقبالاً كبيراً وزيادة في عدد المشاركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث فازت حملة "اكتشف اللي نفسك فيه" الخاصة بتطبيق "هنقرستيشن" في المملكة العربية السعودية بأول جائزة كبرى لها على الإطلاق في المهرجان، الأمر الذي شكّل مثالاً آخر على تنامي الإبداع والابتكار في السعودية والمنطقة.

وتدعو المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG الراغبين بالمشاركة في المسابقة من المواهب السعودية الشابة بالتسجيل عبر الرابط .