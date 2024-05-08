مزاد خيري على ساعة بمليون ريال في نزال ملاكمة «حلبة النار» في العاصمة الرياض

فيما أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إقامة مزاد علني على ساعة يد احتفاء بنزال "حلبة النار" بين الملاكمين في الوزن الثقيل تايسون فيوري وألكسندر أوسيك يوم 18 مايو، لم تصدر الشركة المصنعة منها سوى 126 ساعة، حيث تبلغ قيمة الواحدة منها 300 ألف دولار (1.1 مليون ريال).

وعكفت "بيغ تايم"، وشركة "جاكوب آند كومباني" على تصميم ساعة اليد يدويا بإصدار محدود (126 ساعة فقط، حيث تصل مجموع قيمتها نحو 37.8 مليون دولار "141.7 مليون ريال")، حيث من المنتظر إقامة المزاد العلني من قبل دار "سوذبيز" للمزادات لمصلحة مؤسسة "ميك أويش فاونديشن" غير الربحية التي تعمل في مجال مساعدة تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بالأمراض الخطيرة في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وقبل دخول الملاكمين لحلبة "نزال النار"، سيتم منح المقاتلين ساعاتهما، فيما سيتم عرض القطعة الثالثة في المزاد العلني خلال أسبوع النزال.

وتظهر واجهة الساعة بطلي العالم الحاليين للوزن الثقيل في شكل مجسم صغير لهما بطول 10 مليمترات، إلى جانب يد الساعة التي تعرض قفازا موقعا من كل من الملاكمين فيوري وأوسيك على ميناء أسود مع إطار من الذهب الوردي بقطر 50 مليمترا، فيما تتزين الساعة الحصرية بجوانب رمزية مختلفة تمثل نزال الوزن الثقيل التاريخي، ويظهر السوار الجلدي الأخضر وميناء الساعة على حزام النزال المميز والميدالية المقدمة من مجلس الملاكمة العالمي، الشريك الرسمي لموسم الرياض.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قد أوضح بأن هذه فرصة فريدة لامتلاك قطعة غير معهودة تمثل حدثا مميزا في تاريخ الملاكمة والرياضة ستتناقله الأجيال لعقود من الزمن، مضيفا "يسعدنا التبرع بكامل ريع المزاد العلني لمؤسسة (ميك أويش فاونديشن) حتى تتمكن من تحقيق أمنيات مزيد من الأطفال حول العالم، ومنحهم تجارب يمكن أن تسعدهم وعائلاتهم خلال الأوقات الصعبة".

وقال مايكل ماكاولي، نائب رئيس دار سوذبيز للفن المعاصر، المسؤول عن بيع المزاد العلني لهذا الحدث: "يسر دار سوذبيز أن تستضيف هذا المزاد الخيري في المملكة، خلال نزال (حلبة النار) المرتقب للوزن الثقيل، مشيرا إلى أن المساعدة في جمع الأموال لمصلح مؤسسة (ميك أويش فاونديشن) الخيرية أمر مميز، فعلى مدى عقود، كرست المؤسسة الخيرية جهودها لخدمة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، ونجحت في تحقيق أكثر من نصف مليون أمنية غيرت حياتهم بمساعدة الجهات المانحة وأكثر من 27 ألف متطوع من حول العالم".