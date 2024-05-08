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  • لأول مرة .. الصين تقر القمح المعدل وراثيا لزيادة المحاصيل

لأول مرة .. الصين تقر القمح المعدل وراثيا لزيادة المحاصيل

لأول مرة .. الصين تقر القمح المعدل وراثيا لزيادة المحاصيل
محاصيل القمح تنمو في مزرعة في الصين. "رويترز"
بكين : رويترز
  • الاربعاء 8 مايو 2024 7:15 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 8 مايو 2024 8:12 مساء

أقرت الصين لأول مرة سلامة نوع معدل وراثيا من القمح في الوقت الذي تمضي فيه بكين قدما بحذر في الزراعة لأغراض تجارية لمحاصيل غذائية بعد إدخال تغييرات في خصائصها الوراثية.
وكثفت الصين في العام المنصرم إصدار موافقات على بذور الذرة وفول الصويا المعدلة وراثيا عالية الإنتاج والمقاومة للآفات لضمان أمنها الغذائي، لكنها لا تزال تستخدم ببطء، وحذر بسبب مخاوف من أثرها على الصحة والمنظومة البيئية.
وهناك طريقتان للتعديل الوراثي إحداهما بإحداث "تغيير" من خلال إدخال عوامل وراثية (جينات) غريبة على نبات ما، والثانية بتعديل عوامل وراثية قائمة بالفعل لتحسين أدائها. ويعدّ بعض العلماء الطريقة الثانية أقل خطرا من إدخال جينات غريبة.
وتستورد الصين في الأغلب محاصيل معدلة وراثيا بإدخال جينات غريبة مثل الذرة وفول الصويا كعلف للحيوانات، وتزرع عدة أنواع غير معدلة وراثيا بجينات غريبة للاستهلاك الغذائي. ولا يزال بعض المستهلكين الصينيين قلقين إزاء سلامة محاصيل الغذاء المعدلة وراثيا.
ويُنظر إلى الموافقة على القمح المعدل وراثيا بدون جينات غريبة والمقاوم للأوبئة على أنها إنجاز، إذ إن هذا المكون الغذائي المستخدم في صنع المعكرونة والخبز يزرع على الأغلب في الصين للاستهلاك الغذائي. والصين هي أكبر منتجي القمح ومستهلكيه في العالم.
ووافقت وزارة الزراعة اليوم أيضا على نوع جديد من الذرة المعدلة جينيا بصفات مقاومة للحشرات والآفات، إضافة إلى نوع معدل وراثيا من الذرة عالي الإنتاجية.

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