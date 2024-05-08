"الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" توقع اتفاقيات بقيمة 689 مليون دولار

وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تبلغ 689 مليون دولار ، وذلك على هامش اجتماعاتها السنوية، وتغطي الالتزامات مع 15 دولة عضوا وشركاء أعمال مجموعة واسعة من العمليات والمشاريع في مختلف القطاعات.

وتضمنت الاتفاقيات الرئيسية ترتيبات معاهدة إعادة التأمين مع بنك التصدير والاستيراد الإندونيسي وبنك التصدير والاستيراد الماليزي بيرهاد، ومذكرات تفاهم مع شركة AZPROMO الأذربيجانية لتشجيع الاستثمار، وترتيبات كبيرة للتأمين الائتماني والتمويل مع بنك سوسيتيه جينرال و دوتشه بنك لدعم البنية التحتية و مشاريع الرعاية الصحية في السنغال وكوت ديفوار، على التوالي.

ويهدف إطار التعاون مع صندوق التنمية الزراعية السعودي إلى تعزيز المبادرات الاستراتيجية، في حين يركز الإطار مع اتحاد المقاولين من الدول الإسلامية (FOCIC) على تبادل المعرفة وبناء القدرات في قطاعي التأمين والمقاولات، بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تعمل الاتفاقيات المبرمة مع شركة هواوي وZTE Corporation على تعزيز البنية التحتية للاتصالات عبر الدول الأعضاء، وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.

وتهدف مذكرات التفاهم مع الصندوق الوطني للبنية التحتية السعودي (INFRA) إلى مواءمة الجهود لدعم مشاريع البنية التحتية ذات الأثر التنموي وتعزيز التعاون المؤسسي. علاوة على ذلك، فإن الشراكة المهمة مع البنك التجاري المشترك (أغروبانك) وبنك ستاندرد تشارترد تستكشف إمكانية إقامة شراكة تمويلية طويلة الأجل لتعزيز التنمية الاقتصادية في أوزبكستان من خلال منتجات التمويل الإسلامية.