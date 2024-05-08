أسترازينيكا تسحب لقاح كوفيد "فاكسيفريا" لأسباب تجارية

أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية المصنعة للأدوية اليوم بأنها سحبت لقاحها المضاد لكوفيد "فاكسيفريا" الذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها خلال تفشي الوباء، لأسباب تجارية وفائض في الجرعات المحدثة.

وقال ناطق باسم "أسترازينيكا" "نظرا إلى أنه تم تطوير عديد من لقاحات كوفيد-19 للمتحورات مذاك، هناك فائض في اللقاحات المحدثة المتاحة. وأدى ذلك إلى تراجع في الطلب على فاكسيفريا الذي لم يعد يصنع وتوقفت إمداداته".

وأضاف "سنعمل الآن مع المنظمين وشركائنا لتحديد مسار واضح إلى الأمام لإنهاء هذا الفصل والإسهام الكبير في (فترة انتشار) وباء كوفيد".

سارعت أسترازينيكا إلى تطوير لقاح ناجح ضد كوفيد خلال فترة تفشي الوباء الذي انتشر في النصف الأول من 2020.

وتم بداية عرض "فاكسيفريا" الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد لقاء مقابل مالي لكن أسترازينيكا قررت أواخر 2021 بيعه لتحقيق أرباح.

لكن العالم اتجه نحو اللقاحات التي تستخدم تقنية الرنا المرسال mRNA، خاصة ذلك الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية العملاقة بالتعاون مع مختبر "بايونتيك" الألماني بعدما دفعت مشكلات نادرة ترتبط بتخثر الدم على صلة بلقاح أسترازينيكا الناس للتردد في تلقيه.

انهارت المبيعات أكثر مع رفع قيود كوفيد بالكامل حول العالم وتجاوزه الأزمة الصحية العالمية.

وأفاد ناطق باسم أسترازينيكا بأن المجموعة بدأت عملية سحب اللقاح من الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ستعمل الشركة مع جهات ناظمة أخرى حول العالم لبدء عمليات سحب "فاكسيفريا" من الأسواق "حيث لا يتوقع وجود طلب تجاري مستقبلي على اللقاح".

وأفاد المتحدث بأنه وفقا لتقديرات مستقلة فإنه "تم إنقاذ حياة أكثر من 6.5 مليون شخص في العام الأول فقط من استخدامه" وتم تطعيم أشخاص بأكثر من 3 مليارات جرعة حول العالم.

وقال المصدر: "نشعر بكثير من الفخر بالدور الذي أداه فاكسيفريا في وضع حد للوباء العالمي".

وأضاف أن "حكومات حول العالم اعترفت بجهودنا التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مكون أساسي لإنهاء الوباء العالمي".